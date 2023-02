Pokémon: Pikachu continuerà ad essere una presenza costante nell'anime?

La figura di Pikachu all'intero dei Pokémon non è solo emblematica ma anche quella di un simbolo che ha contribuito pesantemente al successo del franchise in tutto il mondo. Ma quale futuro aspetta il noto mostriciattolo giallo all'interno della serie animata?

Il supporto che la community ha garantito alla celebre creatura gialla è immenso, basti pensare a quella volta che un fan ha truccato il proprio cane come Pikachu ad una partita di nba. Proprio il braccio destro di Ash è sempre stato al fianco del protagonista in quasi tutte le sue avventure, un fedele compagno il cui ruolo è stato chiave nelle battaglie più difficili.

Ma quale sarà il futuro di Pikachu nell'anime e quali piani ha The Pokémon Company per lui? A rivelarlo è stato Taito Okiura, vicepresidente della sezione marketing dell'azienda, che ha aggiunto: "Per 27 anni Pikachu è stato un sinonimo del Gruppo Pokémon e per questo vogliamo che continui ad avere una presenza significativa all'interno della serie animata e che continui ad essere un'icona del marchio."

A quanto pare, dunque, Okiura è stato piuttosto schietto a riguardo e probabilmente continueremo a vedere il mostriciattolo giallo ancora a lungo. E voi, invece, siete d'accordo con questa posizione di TPC? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.