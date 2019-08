Pokemon: Pikachu e Eevee sono i protagonisti delle nuove torte di Baskin-Robbins!

Buone notizie per tutti i fan di Pokemon! Nel giorno del Pikachu Outbreak!, l'evento pubblico in cui tutti i fan della mascotte della serie invadono le strade di Yokohama, l'azienda produttrice di dolci Baskin-Robbins ha lanciato una nuova, sensazionale serie di gelati dedicati all'universo Pokemon.

Come potete osservare in calce, i due pezzi forti della collezione sono le torte dedicate alle mascotte dei recenti Pokemon Let's Go, ovvero Pikachu e Eevee. Il pacchetto completo però comprenderà anche un particolare cono gelato, una serie di cucchiaini a tema, delle coppette gelato e dei muffin. Per osservare tutti i prodotti disponibili vi rimandiamo al link in calce.

La torta gelato dedicata a Pikachu sarà rotonda e avrà un diametro di circa 15 centimetri, i due gusti disponibili saranno fragola e Popping Shower, un particolare gusto giapponese creato appositamente da Baskin-Robbins per i clienti del Sol Levante. Il Popping Shower è nato dall'unione tra il comune gelato e delle piccole caramelline colorate, è molto simile a quello che qui in Italia è conosciuto come il gusto Smarties. Gli ornamenti della torta (orecchie, bocca, naso, decorazioni varie) saranno completamente creati con il cioccolato.

La torta gelato dedicata ad Eevee sarà ugualmente rotonda e larga 15 centimetri, tuttavia potrà contare su due tipologie di gusti differenti: cioccolato e caramello. Il prezzo del pacchetto di dolci sarà di 3300 yen (circa 28 euro).

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto! Se siete fan dei Pokemon inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa splendida illustrazione del Team Rocket e all'ormai celebre cosplay femminile del dolcissimo Pichu!