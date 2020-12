Pokémon: Pikachu Illustrator, dopo uno scambio da 900 mila dollari, arriva in Italia

Ci sono alcune carte all'interno dell'immaginario dei Pokémon che hanno un valore talmente elevato da far venire i brividi soltanto a ripetere la cifra a voce alta. Appena qualche giorno fa, un italiano di nome Marco, è entrato in possesso di Pikachu Illustrator, il Santo Graal del GCC Pokémon.

Attraverso un post sul proprio profilo instagram, il ragazzo di nome Marco ha annunciato di essere entrato in possesso di una carta dal valore inestimabile, Pikachu Illustrator. Essa è di gran lunga la carta Pokémon più rara in assoluto, oltre che disponibile in appena 39 esemplari, vi basti pensare che qualche tempo fa è stata venduta per 230 mila dollari (il costo di una casa in pieno centro). Il collezionista nostrano ne è entrato in possesso attraverso uno scambio clamoroso con un collezionista giapponese che è voluto rimanere nell'anonimato. l'intera transazione è stimata intorno alla cifra monstre di 900 mila dollari.

Per ottenere Pikachi Illustrator, Marco ha scambiato diverse carte tra cui diverse edizioni estremamente rare, se non impossibili da reperire, di Charizard, nonché tre disegni realizzati dallo stesso Mitsuhiro Arita. Ad ogni modo, le carte oggetto di scambio sono reperibili in calce alla notizia. Prima di salutarvi, infine, vi ricordiamo che a febbraio uscirà la nuova espansione di Pokémon intitolata "Shining Fates".

E voi, invece, cosa ne pensate di questo scambio incredibile? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata in soffitta.