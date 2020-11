Pokémon: Pikachu incontra Joker, Naruto, ONE PIECE e Gundam in queste figure

Uno dei volti più iconici del mondo degli anime e dei videogiochi approda nelle più rinomate opere grazie a queste particolari figure da collezione. Gli amanti di Pokèmon e Pikachu non potranno esimersi dall'acquisto.

Nella prima figure, realizzata da Poker Face Studio, Pikachu incontra il Joker di Joaquin Phoneix, pellicola diretta da Todd Phillips che si è aggiudicata ben due Premi Oscar. In questa irriverente statuetta l'iconico Pokémon è travestito come il pagliaccio antagonista di Batman e sfodera un ghigno agghiacciante ma al contempo puccioso.

Realizzata da Zaomengshi Studio, la seconda figure porta Pikachu nell'universo di Naruto: Shippuden. In questo caso, il mostriciattolo giallo interpreta la parte di Kaguya Otsutsuki, antagonista finale dell'opera di Masashi Kishimoto. Con le sue potenti scariche elettriche, Naruto e Sasuke non potranno più fermarlo.

La terza figure porta il Pokémon di Ash a bordo di un Mobile Suit Gundam. Realizzata da Da Yu Studio, la statuetta mette Pikachu nei panni di Sazabi, gigantesco Mobile Suit pronto a distruggere i suoi rivali con le sue armi tecnologiche.

Nell'ultima figure, nonché la più affascinante, Pikachu diventa un membro dei Pirati di Cappello di Paglia. In questo caso il Pokémon interpreta Roronoa Zoro, spadaccino in grado di utilizzare ben tre spade contemporaneamente. Qual è la vostra figure preferita? Nel frattempo, Eeve riceve una nuova evoluzione in questa illustrazione fanmade di Pokémon. Goh è il protagonista della sua prima battaglia Dynamax in Pokémon Esplorazioni.