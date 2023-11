Pokémon: Pikachu solleva la coppa del campione del mondo in una statua da 450 euro

La serie Pokémon: Esplorazioni si è rivelata una delle stagioni più rilevanti in tutta la storia del franchise. Dopo la sofferta vittoria nella regione di Alola, Ash Ketchum ha, infatti, deciso di intraprendere un’altra sfida e lanciarsi nel campionato mondiale, affrontando volti nuovi e conosciuti, e riuscendo infine a vincere.

Un risultato straordinario, nonché perfetto per la conclusione del percorso di Ash in quanto allenatore al fianco dei suoi Pokémon più fidati, come il potente Lucario, e l’inseparabile Pikachu, suo braccio destro in ogni grande sfida. L’ascesa alla top 8 dei migliori allenatori, e la successiva qualificazione alla finale contro Dandel, campione del mondo proveniente dalla regione di Galar, introdotta in Pokémon Spada e Scudo, hanno mostrato il vero talento di Ash, coronato campione dopo una lotta a dir poco spettacolare.

Ash non avrebbe mai potuto farcela senza il supporto di Pikachu, e per questo gli artisti di PC House hanno voluto dedicare al piccolo Pokémon di tipo elettro una grande statua da collezione, alta ben 65 centimetri, ritraendolo mentre solleva al cielo la coppa del campion e del mondo, indossando il cappello del suo caro allenatore. Si tratta di una statua in scala 1:1, e, come potete vedere nel post riportato in calce, si nota una buona cura generale nella resa del design e delle texture.

In arrivo a fine 2024, la statua è già prenotabile al prezzo di 450 euro. In conclusione, ecco cosa pensa Ash dell’essere un maestro Pokémon. Come di consueto aspettiamo le vostre opinioni sulla statua di Pikachu nei commenti.