Pokémon: le pizze speciali per Halloween nella collaborazione con Domino's

La popolarità di Pokémon fa sì che il franchise sia al centro di numerose partnership, molte delle quali avvengono in prossimità delle festività per la produzione di gadget particolari. Stavolta però i mostriciattoli tascabili sembrano aver raggiunto persino il settore dei fast food, avviando una collaborazione con una celebre catena di pizzerie.

Domino’s Pizza, nata negli Stati Uniti nel 1960, è presente in ben 70 paesi in tutto il mondo, e per festeggiare Halloween in maniera scherzosa e leggera, nel corso della giornata del 31 ottobre 2022, esclusivamente in Corea del Sud, ai clienti sono state servite delle pizze molto speciali. Come potete infatti vedere nel post di @pokexperto, presente in fondo alla pagina, le pizze sono arrivate in cartoni a tema Pokémon, con Pikachu, Eevee, Litwick, Mimikyu, Gengar e altri mostriciattoli, tutti pronti a celebrare la notte più paurosa dell’anno.

Inoltre, la pizza all’interno è stata condita per ricreare la forma della Poké Ball, con salsa di pomodoro e peperoni nella parte superiore, formaggio nella parte inferiore, e bulgogi marinati per evidenziare la parte centrale che separa le due metà. Insieme alla pizza erano presenti delle confezioni con delle carte, non del gioco ufficiale, dedicate ai Pokémon presenti sulla confezione. Diteci cosa ne pensate di questa simpatica trovata nei commenti.

