Pokémon: una nuova pokè ball in arrivo nell'anime del 2023, sarà collegata a Roy

Il nuovo anime di Pokémon, in uscita il 14 aprile 2023, sarà caratterizzato da molti cambiamenti, tra cui la sostituzione di Ash come protagonista. Mentre Ketchum si prepara a salutare i fan nella serie Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, sono state diffuse interessanti novità sul personaggio di Roy, e su un nuovo oggetto centrale nell’avventura.

Attualmente sono state condivise solo alcune piccole informazioni sulla storia e sul background dei personaggi. Liko, che secondo alcuni è legata ad Ash Ketchum, sembra essere originaria della regione di Kanto, ed è in possesso di un pendente molto speciale che potrebbe ricoprire un ruolo significativo nelle parti iniziali dell’avventura. Un poster ha anche confermato l’apparizione di un Rayquaza Shiny nel corso dei primi episodi della serie, e un ultimo, breve, trailer ha presentato ufficialmente il character design di Roy e un tipo inedito di Poké Ball.

Nel post riportato in fondo alla pagina, viene specificato che l’originale sfera, caratterizzata da due gemme o bottoni, uno blu e uno rosso, andrà a pesare sul destino dello stesso Roy. Entrambi i protagonisti hanno già un importante mistero da risolvere nel corso del loro viaggio al fianco di Sprigatito, Fuecoco, Quaxly e tanti altri Pokémon della regione di Paldea e di tutte le nazioni conosciute finora.

