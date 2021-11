Pokémon: il Pokétch diventa realtà in un progetto fanmade per Apple Watch

Chiunque sia cresciuto con Pokémon ha sognato almeno una volta di possedere e lanciare una Poké Ball, ma questo è, per ovvie ragioni, impossibile. Un fan ha tuttavia creato un altro iconico oggetto in possesso degli Allenatori Pokémon: l'orologio Pokétch. Ecco i dettagli su questo interessante progetto.

Introdotto nei videogiochi di quarta generazione Pokémon Diamante e Perla, tornati di recente con i remake Diamante Lucente e Perla Splendente, il Pokétch ha accompagnato gli allenatori durante tutto il corso della loro avventura nella regione di Sinnoh. Conosciuto anche con il nome di PokéKron, questo oggetto è sviluppato dalla PokéKron SpA e permette al protagonista di avere accesso istantaneo a qualsivoglia informazione, dalla storia di un Pokémon catturato, alla lista Pokémon in squadra.

Questo prezioso oggetto di gioco è stato trasportato nella realtà grazie alla fantasia e al lavoro di un appassionato. Sulla base di un Apple Watch, l'utente Reddit @IdreesInc ha realizzato un'applicazione open soucre che permette all'orologio made in Cupertino di diventare un vero Pokétch. Sebbene il progetto non sia in alcun modo ufficiale e riconducibile a The Pokémon Company o Nintendo, è realizzato in maniera talmente fedele da sembrarlo. Il software consente infatti all'orologio di svolgere tutte le applicazioni presenti nella controparte del videogioco, come ad esempio il conta passi, la calcolatrice, il cronometro o la ricerca strumenti.

Se questo progetto stuzzica la vostra fantasia, potete scaricarlo seguendo il Reddit in calce all'articolo. Vi lasciamo a una statua Pokémon che ritrae gli starter di prima generazione e al record fatto segnare da un appassionato della serie anime Pokémon.