Pokémon: la poliziotta Jenny in un cosplay vi convincerà a rispettare la legge

L'anime di Pokémon dura da diversi anni, anche se nel corso delle varie stagioni ci sono stati diversi avvicendamenti di personaggi, oltre a qualche cambio di stile. Ci sono però delle scelte fisse: Ash avrà sempre 10 anni, sarà sempre in compagnia di Pikachu e ci saranno alcuni individui ricorrenti. La poliziotta Jenny è una di questi.

Apparsa fin dai primissimi episodi di Pokémon degli anni '90, la poliziotta Jenny è stata un personaggio ricorrente così come l'infermiera Joy. In realtà non si tratta sempre dello stesso personaggio bensì di un gruppo di persone, numerose gemelle identiche dislocate praticamente in ogni parte del paese. La divisa con cui si presentano è quasi sempre la stessa: giacca blu e azzurra, gonna blu poco sopra le ginocchia e un cappello dello stesso colore sopra i capelli verdi. Non mancano poi i guanti bianchi, scarpe col tacco e il borsello.

Questo personaggio è stato ripreso da Carmenpilar, di cui possiamo vedere le foto di questo cosplay di Jenny la poliziotta da Pokémon in basso. La ragazza ha riprodotto fedelmente li personaggio dell'anime, non facendosi neanche mancare un peluche di Growlithe come accompagnatore. Altri personaggi che sono stati messi da parte dall'anime di Pokémon come Misty e Brook appaiono invece di rado.