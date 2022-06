Pokémon: la poliziotta Jenny in questo cosplay sfodera il suo fascino

A ogni generazione, i videogiochi di Pokémon cambiano personaggi. Cambia il protagonista, cambiano i capipalestra, cambiano gli avversari e i nemici. Ci sono alcune figure che però sono ricorrenti, aspetto che è stato poi ripreso anche dall'anime. Oltre Ash Ketchum, infatti, c'è una figura che appare sempre, in ogni regione.

Oltre l'infermiera Joy, onnipresente anche nei videogiochi in ogni centro pokémon, nell'anime c'è anche la poliziotta Jenny. Sempre a cavallo della sua moto, inizialmente con un Growlithe in dotazione che la affiancava nell'arrestare i criminali, compariva ovunque ce ne fosse bisogno - e puntualmente Brock, quando c'era, tentava di conquistarla. Pur non essendo una figura centralissima dell'anime, in cui tra l'altro per di più si tratta sempre di sorelle gemelle e non della stessa persona, è un personaggio che non viene dimenticato molto facilmente.

In passato, c'è stato un cosplay di Jenny e Joy che prendeva proprio le due figure. Stavolta però Shirahime ha deciso di concentrarsi soltanto su una di queste. Ecco quindi un cosplay della poliziotta Jenny, presentato in modo semplice ma che mostra tutta la fedeltà al personaggio della serie.

Intanto, sapevate che c'è una teoria strana sull'infermiera Joy?