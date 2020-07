Pokémon: la poliziotta Jenny prende vita col cosplay di Olivia Betty Rain

Ci sono alcune figure diventate storiche nel mondo degli anime. Pokémon ne ha presentate qualcuna con la sua longeva serie TV, divisa in varie serie basate sulle varie regioni. L'eterno ragazzino di 10 anni Ash Ketchum è una di queste, al momento alle prese con un viaggio con Go in giro per il mondo in Pokémon: Esplorazioni.

Ma un'altra figura storica onnipresente fin dalla prima serie TV di Pokémon è quella della poliziotta Jenny. In realtà sarebbe meglio dire le poliziotte, parlando al plurale, dato che, come le infermiere Joy, anche questa donna è un membro di una famiglia numerosissima e con tante gemelle che riescono a tenere in pace il mondo pokémon.

Nonostante qualche piccola variazione di aspetto avuta nel corso degli anime di Pokémon, sostanzialmente la figura della poliziotta Jenny è rimasta sempre la stessa. E Olivia Betty Rain, una cosplayer e modella, ha deciso di vestirne i panni. In basso potete quindi osservare un cosplay della poliziotta Jenny direttamente dal mondo di Pokémon. Abito a tinte blu, formato da un cappello, una camicetta e una gonna, l'unica cosa che manca è forse la moto con cui ogni tanto l'abbiamo vista sbucare nello schermo. E magari anche un Brock che la corteggia.

