Pokémon: il popolare MOBA Pokémon Unite diventerà un manga, ecco tutti i dettagli

Il 21 luglio 2021 molti appassionati del mondo Pokémon sono entrati in contatto per la prima volta con il genere MOBA, prendendo parte alle rapide e colorate partite su Pokémon UNITE. A distanza di 10 mesi il gioco continua ad essere ampiamente giocato, e con continui aggiornamenti che espandono il roster di mostriciattoli tascabili giocabili.

Un’importante novità riguarda però un altro tipo di espansione, verso il mercato del fumetto giapponese. Il 17 maggio 2022 infatti verranno pubblicati i primi due capitoli di Pokémon UNITE Manga - Come On Over to Aeso Island!, ambientata nell’universo del gioco dove diverse squadre di Pokémon devono competere all’interno di un’arena, e cercare di guadagnare più punti possibili e sconfiggere gli avversari.

A rendere ulteriormente interessante il progetto è il fatto che a realizzare la serie sarà Hitoshi Ariga, nome che se siete appassionati del gioco di carte collezionabili di Pokémon avrete sicuramente sentito, o letto, molte volte. Ariga ha disegnato gli artwork di più di 100 carte, e viene spesso considerato tra gli artisti che hanno contribuito a creare un design più accurato di Honedge, Tyrantrum e Corviknight. Fateci sapere cosa ne pensate di un manga ispirato a Pokémon UNITE nei commenti.

