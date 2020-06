Pokémon, poste perdono una carta dal valore di 55.000 dollari, il proprietario: 'Assurdo'

Ha dell'incredibile la storia condivisa da Leonhart, celebre youtuber americano con poco meno di un milione di iscritti, nel corso della giornata di ieri. Il ragazzo, diventato virale poche settimane fa dopo aver trovato una rarissima carta di Charizard dal valore di 55.000 dollari, ha infatti ammesso di aver perso il pezzo da collezione.

A quanto pare, il creatore di contenuti avrebbe deciso di spedire la carta alla PSA (California) per compiere una cosiddetta operazione di grading, in modo da avere un'idea precisa del valore economico del pezzo. Il valore di una carta Pokémon infatti può essere più o meno elevato dipendentemente dal modo in cui la stessa è stata tenuta, ovvero considerando la qualità della superficie, l'usura dei bordi e altri dettagli.

Lo youtuber, insospettitosi dopo aver visto che il suo pacco era ormai in consegna da più di un mese, si è recato alle poste, dove gli è stato riferito che la carta era stata smarrita e che gli addetti ai lavori si stavano impegnando per ritrovarla. Al ragazzo è stato rimborsato il costo della spedizione, ma non quello della carta di Charizard. Potete dare un'occhiata al video completo sul canale YouTube di Leonhart.

E voi cosa ne pensate? Vi sono mai capitati episodi simili? Fatecelo sapere con un commento! Sempre restando in tema Pokémon poi, vi ricordiamo che la nuova serie è finalmente tornata in onda e che alcuni leak sembrerebbero aver rivelato il nome dell'ultimo Pokémon di Ash.