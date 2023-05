Pokémon: la potenza degli starter di fuoco nella statua da collezione di EGG Studio

Il lungo viaggio intrapreso da Ash Ketchum e dal suo Piakchu è giunto al termine. I due iconici protagonisti di Pokémon hanno accompagnato gli spettatori per oltre vent'anni e un totale di più di 1000 episodi dimostrando di essere la coppia più forte. Conquistato il titolo hanno lasciato spazio a una nuova generazione di allenatori.

La serie animata ha cambiato pagina con Pokémon Horizons, una nuova storia che segue le avventure degli allenatori in erba Lyko e Roy. La nona puntata di Pokémon Horizon porta i protagonisti a Paldea, la nuova regione ispirata alla penisola iberica che i giocatori hanno già potuto esplorare in Pokémon Scarlatto & Violetto. In questa ambientazione facciamo la conoscenza di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i tre starter che si aggiungono a quelli delle precedenti generazioni.

A proposito di starter, l'azienda specializzata in statue da collezione EGG Studio ha da poco lanciato un pezzo pregiatissimo che rappresenta i principali Pokémon di tipo fuoco. Nella bellissima figure VOLCANO torniamo dunque al fianco dei nove starter di fuoco, con un'aggiunta speciale.

Alta ben 33 centimetri e disponibile in preordine a un prezzo di 375 euro, la statua da collezione che potete ammirare in calce all'articolo ritrae un feroce Charizard circondato dai suoi amici più piccoli, Charmander, Cyndaquil, Torchic, Chimchar, Tepig, Fennekin, Litten, Scorbunny e Fuecoco.