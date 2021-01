Pokémon si prepara a festeggiare il 25° anniversario, in arrivo novità per la serie anime

Il venticinquesimo anniversario Pokémon è alle porte, e The Pokémon Company ha già affermato che i festeggiamenti ci accompagneranno per l'intero 2021. Oltre alle novità inerenti videogames, giochi di carte, nuovo merchandise e al grande evento musicale P25 Music, sono stati promessi grandi annunci anche per quanto riguarda la serie anime, Pokémon Esplorazioni.

Per il momento è impossibile sapere di cosa si tratti, ma l'azienda ha specificato che si tratterà di "annunci legati all'anniversario Pokémon", quindi l'ipotesi più probabile rimane quelle di un revival. Nella nuova serie, del resto, Ash e Go sono perennemente in viaggio da una Regione all'altra, e considerando che presto rivedremo un volto noto ai vecchi appassionati dell'anime non sono da escludere altri ritorni.

In tutti i casi, difficilmente saranno rivelate informazioni prima del 27 febbraio 2021, giorno in cui si festeggerà il venticinquesimo compleanno. Le sinossi dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni, inoltre, non anticipano nessun grande evento nelle prossime settimane, al netto della comparsa di un Pokémon amato dai fan.

E voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per questo venticinquesimo anniversario? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste festeggiare l'evento con un rewatch, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida all'anime di Pokémon.