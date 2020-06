Pokémon: presentata una magnifica collezione di polo a tema personalizzabili

Dopo il successo delle camicie a tema Pokémon presentate nel 2019, Original Stitch ha rinnovato la collaborazione con il franchise più amato al mondo per mettere in vendita una nuova collezione di capi unisex. Le polo di Pokémon sono ora disponibili in occidente, con ampie possibilità di personalizzazione ispirate ai mostriciattoli di prima gen.

Una volta cliccato sul link reperibile sotto l'ultimo paragrafo sarete rimandati al sito web ufficiale di Original Stitch e potrete iniziare a personalizzare il vostro capo d'abbigliamento. Le polo sono unisex, ma è comunque possibile sceglierne taglia, colore, lunghezza delle maniche e tipologia di colletto, oltre che ad aggiungere fino a quattro ricami dedicati ai propri Pokémon preferiti.

Il prezzo è ovviamente più alto della media, e può variare dagli 85 dollari (75 euro) della versione base ai circa 105 (93 euro) di una polo completamente personalizzata. Original Stitch distribuisce anche in Italia, ma visti i recenti problemi legati all'emergenza sanitaria gli ordini potrebbero subire ritardi fino a tre settimane.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Rimanendo in tema Covid poi, vi consigliamo di spendere due minuti per dare un'occhiata al geniale metodo utilizzato dal Pokémon Café di Osaka per far rispettare ai propri clienti la distanza sociale.