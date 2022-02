Pokémon: presto in arrivo tre nuovi Funko Pop!, ecco chi sono i prescelti

Per The Pokémon Company è un periodo piuttosto florido. Dopo le celebrazioni del 25esimo anniversario del franchise, su Nintendo Switch è approdato la nuova iterazione Pokémon Leggende: Arceus, accompagnato da una serie di episodi a tema della popolare serie anime Pokémon Esplorazioni.

Non finisce però qui. Sulla scia del chiacchiericcio che di recente ha colpito il brand, è in arrivo una nuova collezione di Funko Pop! a tema. La nona line-up di Pop! a tema Pokémon include tre nuovi mostriciattoli amatissimi dai fan, l’Eeveelution Sylveon, Lucario, il cui legame con Ash si è recentemente evoluto in Pokémon Esplorazioni, e Alakazam, che ha fatto parlare di sé per il ritorno di Kadabra tra le carte da gioco Pokémon. Dunque, nessun nuovo arrivo dalla regione di Hisui.

Queste tre statuette sono già disponibili al preordine al prezzo di 12 dollari, ma la loro uscita è prevista tra i mesi di marzo e giugno 2022. Per quanto riguarda la loro descrizione, Sylveon è un Pokémon di tipo Fata introdotto in sesta generazione come una delle otto possibili evoluzioni di Eevee. Lucario è un Pokémon di tipo Lotta/Acciaio introdotto in quarta generazione. È l’evoluzione di Riolu. Alakazam è uno dei mostri originali di prima generazione e si evolve da Kadabra. È di tipo Psico. Se siete collezionisti di questo genere di statuette, potreste aver perso le Funko Pop! a tema Dragon Ball e Demon Slayer del volantone GameStop.