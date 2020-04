Pokémon: la preview dell'episodio 22 anticipa uno struggente addio

Ash Ketchum ha catturato un altro Pokémon nell'ultimo episodio della nuova serie dedicata ai mostriciattoli più famosi del mondo ma, come ben sappiamo, Pokémon non sarebbe Pokémon senza qualche sporadico episodio strappalacrime. La preview dell'episodio 22 mostrata pochi minuti fa infatti, anticipa l'addio di un importante personaggio.

Stiamo parlando di Raboot, il primissimo Pokémon catturato dal giovane Go. Il titolo del nuovo episodio è "Arrivederci, Rabbifoot" e come potete vedere in calce, anticipa l'addio del compagno del coprotagonista dopo l'incontro con alcuni Lombre. Go ha catturato il suo primo Pokémon quando ancora era uno Scorbunny, ed ormai sono più di venti episodi che i due viaggiano insieme.

Go possiede attualmente un totale di 36 Pokémon, ma nonostante tutto non ha mai scelto di portare con se nessun altro ad esclusione di Raboot. L'abbandono del coniglietto segnerà senza dubbio un punto di svolta per il personaggio, che dovrà dunque trovare un nuovo compagno di viaggio o sceglierne uno dalle dozzine disponibili al Sakuragi Park.

E voi cosa ne pensate? Quale potrebbe essere il potenziale nuovo compagno di avventure di Go? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per maggiori approfondimenti sull'anime invece, vi rimandiamo all'articolo con le nostre prime impressioni su Pokémon 2019.