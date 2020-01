Pokémon: la preview del nuovo episodio anticipa l'incontro con un Pokémon leggendario?

Ash Ketchum e il suo nuovo compagno Go potrebbero trovarsi di fronte ad un nuovo Pokémon Leggendario nell'episodio 9 di Pocket Monsters, il nuovo anime Pokémon di Studio OLM. La preview pubblicata poche ore fa dal profilo ufficiale della serie infatti, suggerisce il ritorno di una vecchia conoscenza di Ash.

Stiamo ovviamente parlando di Ho-Oh, il celebre Pokémon Arcobaleno di seconda generazione comparso per la prima volta nello storico pilot dell'anime. Il titolo della nuova puntata è "The Promise We Made that Day! The Houou Legend of the Johto Region!!", e sebbene la clip promozionale non lo mostri, sembrerebbe davvero essere scontata la comparsa del Pokémon Leggendario.

Il duo protagonista si trova attualmente a Sinnoh, un'altra delle località familiari ad Ash. Go nel corso dell'episodio 8 ha visitato la Regione per la prima volta, ampliando il suo team grazie alla cattura di un Tentacool e di un Mantyke. I ragazzi al momento non hanno altre questioni da sbrigare a nord, e il PV conferma che durante la prossima puntata viaggeranno sino a Johto.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questa nuova serie? Fateci sapere la vostra lasciando un commento! Nel caso in cui foste fan della saga poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nuovo lungometraggio Pokémon in uscita il prossimo 10 luglio.