Pokémon: un producer fa luce sul motivo per cui Ash ha iniziato il suo viaggio con Pikachu

Era il 1 aprile del 1997 quando Ash Ketchum appariva sugli schermi per la prima volta, iniziando la sua incredibile avventura nel vasto mondo dei Pokémon. Ad accompagnarlo prima di ogni altro allenatore o mostriciattolo, è stato Pikachu, diventato un’icona del franchise. Ma quale fu il motivo che spinse gli autori verso questa scelta?

Mentre Ash Ketchum si prepara a dire addio al suo ruolo di protagonista nell’anime, Pikachu, considerata l’incredibile popolarità raggiunta nel corso degli anni, rimarrà uno dei Pokémon centrali anche nel nuovo corso della serie. Sembra quindi che la decisione di affiancare al protagonista un mostriciattolo diverso dai tre starter della regione di Kanto abbia ripagato molto gli autori dell’anime, come ha anche sottolineato il producer Kunihiko Yuyama in un’intervista pubblicata su Animedia Magazine.

Oltre ad aver finalmente sviscerato il vero obiettivo della serie Pokémon: Aim to be a Pokémon Master, il produttore ha spiegato perché in fase di produzione della serie originale Pikachu venne scelto come partner di Ash. “Penso a Pikachu come una combinazione di carineria, forza e l’abilità di suscitare delle risate. Decisi sin dall’inizio di escludere uno dei tre starter come compagno di Ash, credendo che la scelta avrebbe intristito molti degli spettatori. Per questo finì al fianco di Pikachu, una decisione che sono felice di aver preso”, così ha ricordato Yuyama, passando poi a parlare del complicato inizio del rapporto tra Ash e Pikachu.

“I Pokémon non sono sempre come gli umani si aspettano che siano. Sono creature che hanno ragioni e motivi diversi che influenzano le loro interazioni con gli umani. Questo è il tipo di temi, o relazioni, mostrato nell’anime”, con queste parole il producer ha iniziato a parlare della centralità della comunicazione tra due specie diverse come Pokémon e umani nel corso dei più di 1000 episodi che compongono ad oggi la serie.

Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate nei commenti. Per finire, vi lasciamo a tutti i Pokémon catturati da Jessie e James del Team Rocket nel corso dei 25 anni della serie.