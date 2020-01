Pokémon: nel prossimo lungometraggio tornerà Celebi?

L'ultima pellicola dei Pokémon si è dimostrata decisamente sperimentale, rivisitando il primo film completamente in computer grafica, un approccio che verrà messo da parte nel prossimo lungometraggio per tornare alla tecnica d'animazione tradizionale.

E' stato infatti pubblicato un primo trailer del nuovo film dei mostriciattoli tascabili - "Coco" - che uscirà nelle sale giapponesi il 10 Luglio 2020. Cercando di osservare con occhio analitico le brevi sequenze a nostra disposizione, è possibile scorgere un santuario molto simile a quello di un altro lungometraggio - Pokemon 4Ever - il cui racconto è incentrato sulla mitica figura di Celebi.

Lasciando da parte Mewtwo Strikes Back - che potrebbe essere stato solamente un tentativo estemporaneo - i precedenti lungometraggi, quindi Pokémon Scelgo Te! e la Forza di Tutti, hanno reinterpretato il primo incontro con Pikachu e la bestia leggendaria Lugia.

In Coco, perciò, potremmo assistere a un reboot di Pokemon 4Ever - attraverso il coinvolgimento di Celebi in un contesto narrativo inedito, sia a nostri occhi che a quelli dei personaggi, i quali farebbero la sua conoscenza per la prima volta.

Il film sarà diretto presso lo Studio OLM, dallo stresso regista de la Forza di Tutti - Tetsuo Yajima - mentre la stesura della sceneggiatura è a cura di Atsuhiro Tomioka. Ulteriori dettagli sul resto dello staff sono al momento sconosciuti.

Vi piacerebbe un ritorno di Celebi?

