Pokémon e i protagonisti dimenticati: ecco chi è tornato per la vittoria di Ash

Venticinque anni di viaggi in Pokémon - anche se nell'anime sono passati pochi mesi -, tra regioni sconosciute, luoghi impervi, battaglie uniche. Tutto ciò è stato possibile soltanto perché Ash ha avuto amici importanti e dalle doti eccellenti. All'inizio c'erano Misty e Brock, poi Vera, Lucinda, Iris e via via fino all'ultimo arrivato Go.

Grazie a tutte queste compagnie, Ash ha potuto fare il suo percorso, arrivando a un momento topico per la sua carriera in Pokémon: Esplorazioni. Il nuovo anime ha presentato una nuova Lega Pokémon, con il protagonista che ha ovviamente preso parte alla manifestazione. E non è stata una lotta semplice, considerata la presenza di diversi campioni, soprattutto quella del finalista Dandel. Però alla fine il protagonista ha trionfato: Ash ha vinto la Lega Pokémon dopo 25 anni.

Come detto però, Ash non è mai stato solo: a osservare la battaglia sugli spalti c'erano sua mamma, il dottor Oak e Tracey. Ma poi, collegati altrove, c'erano tutti gli altri protagonisti di Pokémon: dai compagni di Alola a Iris, Serena e Vera, Lucinda e poi i due compagni storici di Kanto e Johto, ovvero Brock e Misty. Insieme a loro e ai pokémon che sono rimasti esclusi dalle recenti rotazioni, Ash non poteva sentirsi solo e così è stata la vittoria di tutti loro.

L'immagine in basso, con estratti i momenti di Pokémon: Esplorazioni, riporta alla mente tutti i viaggi di Ash.