Pokémon: un provocante cosplay di Jessie vi lascerà senza fiato

Il vasto immaginario dei Pokémon è caratterizzato da numerosi personaggi, alcuni dei quali che, tuttavia, ciclicamente tornano sul palcoscenico degli eventi. Non è un caso se il celebre Team Rocket, iconico trio di presunti antagonisti, sia tanto apprezzato dalla community del franchise.

Nonostante Pokémon possa apparire come un titolo per ragazzi, la serie ha imparato a farsi apprezzare anche per alcuni contenuti più maturi rispetto al pubblico a cui punta. Proprio per questo, potremmo anche dire che gli appassionati dei Pocket Monsters non hanno età, a riprova soprattutto delle manifestazioni di creatività che saltuariamente vengono diffuse in rete.

L'ultima di esse, curata da niecewaidhofer, è uno dei cosplay più seducenti a tema Pokémon che abbiate mai visto. L'interpretazione di Jessie del Team Rocket, infatti, è stata notevolmente apprezzata dal pubblico, come dimostrano le centinaia di migliaia manifestazioni positive allegate alla foto che vi abbiamo proposto in calce alla notizia. Un cosplay davvero seducente, che propone in maniera del tutto "originale" l'iconica anti-eroina del trio più bizzarro del franchise.

Ma a proposito della serie animata, avete già letto le ultime curiosità sui Pokémon come le origini di Probopass e i veri nomi dei protagonisti?