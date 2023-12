Pokémon pubblica un cortometraggio speciale: la triste storia di Cubone

La storia di Cubone ha commosso chiunque abbia mai giocato ai primissimi titoli della saga dei Pokémon. Il popolare franchise giapponese è tornato a raccontare la storia del mostriciattolo tascabile con un cortometraggio anime realizzato in 3D, ma attenzione: le lacrime sono assicurate!

Nel cortometraggio in questione, che vi abbiamo lasciato in calce a questa notizia, i protagonisti sono Snorlax e Cubone. In particolare, quest'ultimo osserva la luna piena e pensa alla madre defunta, ma d'un tratto si accorge che dai meandri della foresta emerge una luce intensa. Decide quindi di seguirla e si trova davanti a un enorme Snorlax intento a mangiare dei funghi luminosi!

Come leggiamo sul tweet della pagina ufficiale di @project_kabigon, letteralmente "Progetto Snorlax", quella iniziata con questo primo cortometraggio è una vera e propria webserie. Ogni venerdì alle 18:00 JST, che corrispondono alle 9 del mattino italiano, verrà pubblicato un nuovo mini-episodio di questa serie.

Sempre la pagina ufficiale di questa webserie ha rivelato che "Project Kabigon" durerà quattro brevi episodi, tutti incentrati sul Pokemon Sonno e sul piccolo Cubone. Apparentemente, questi due mostriciattoli sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro: il primo ama fare scorpacciate di cibo e ha sempre un grande sorriso in volto, mentre l'altro si sente molto solo. L'intento di questa miniserie sarà proprio esplorare il loro particolare rapporto.

Per quanto riguarda invece l'anime Pokemon Horizons, secondo alcune indiscrezioni la serie in italiano Orizzonti Pokemon uscirà molto presto su Boing.