Pokémon: pubblicato un nuovo trailer di 'Coco' con protagonista Zarude

La ricorrenza del Pokémon Day ha scaturito un'ondata di contenuti per gli amanti dei mostriciattoli tascabili; il più eclatante è stato sicuramente il nuovo Pokémon misterioso - Zarude - che sarà protagonista nel prossimo lungometraggio animato, "Coco", di cui per l'occasione è stato rilasciato un nuovo trailer.

Zarude è stato mostrato per la prima volta in un filmato di Pokémon Spada e Scudo, dove ne abbiamo visto all'opera le movenze e il modello di gioco. Le numerosi viti avvolte attorno alle sue braccia lo accomunano alla terza evoluzione di Grookey, Rillaboom, contro il quale Zarude ha messo in luce le sue abilità all'interno del gameplay.

Ritornando però al lungometraggio in arrivo nel periodo estivo, l'utente Twitter CentroPokémon ha pubblicato sul suo profilo il nuovo trailer, che mostra delle nuove ambientazioni, il prevedibile coinvolgimento di Celebri (cromatico) all'interno della trama, e il Pokémon misterioso.

E' interessante notare come Coco, il ragazzo che affiancherà Ash durante il film, si riferisca a Zarude come "padre". A questo punto appare molto probabile l'ipotesi secondo cui Zarude si sarebbe occupato della crescita di questo nuovo personaggio, rivestendo nella sua vita un ruolo genitoriale più che di semplice compagno di avventura.

Che ve ne pare del design di questo nuovo Pokémon?

Gengar è il protagonista assoluto nelle nuove immagini della prossima puntata di Pokémon. Diversi Pokémon di prima generazione hanno ricevuto dei nuovi Funko Pop, incluso il leggendario Mewtwo.