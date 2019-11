Pokemon: la prima puntata mostra la vita di Pikachu prima di conoscere Ash

Come abbiamo potuto vedere nel trailer di Pokemon, il nuovo anime segna un ritorno alle origini per Ash e i famosi mostriciattoli. Inoltre il primo episodio sarà dedicato a Pikachu e ci mostrerà la sua vita prima dell'incontro con il celebre allenatore.

L'annuncio che la serie avrebbe riproposto l'inizio del viaggio di Ash ha sorpreso tutti gli appassionati di una delle opere nipponiche più famose, ma grazie a questo espediente lo studio di animazione potrà esplorare storie inedite e approfondire personaggi in un modo tutto nuovo. L'anime si aprirà quindi con la puntata intitolata "Pikachu is Born" e protagonista de flashback sarà un certo Pichu del Kanto, che crescerà fino a diventare il compagno di viaggio inseparabile di Ash Ketchum.

La serie andrà in onda in Giappone a partire dal prossimo 17 novembre, manca pochissimo quindi al giorno in cui faremo la conoscenza dei personaggi che accompagneranno il protagonista nel suo viaggio: Go, un ragazzo il cui obiettivo è catturare Mew, dopo averlo incontrato per un breve momento da bambino, insieme a lui troveremo il suo inseparabile pokemon Scorbunny, oltre a loro due sarà presente il solito Team Rocket, pronto a dare del filo da torcere ai due giovani allenatori.

Non sono finite le buone notizie: sembra infatti che a breve verrà pubblicato il manga di Pokemon Spada e Scudo, seguito di Sole e Luna.