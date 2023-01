Pokémon: qual è l'obiettivo finale di Ash Ketchum?

Un tempo chiamata Pallet, la cittadina di Biancavilla della regione di Kanto ha dato i natali al giovane Ash Ketchum, allenatore perennemente di dieci anni e protagonista storico dell'anime di Pokémon. Mentre le generazioni dei videogiochi scorrevano una dopo l'altra, anche il ragazzo con il suo Pikachu si avventurava per le varie regioni.

Ciò non accadrà più dato che Ash Ketchum abbandonerà Pokémon. Il giovane allenatore continuerà a viaggiare, a catturare nuove creature e ad allenarle, ma non più al centro della scena. Il suo posto verrà preso da due nuovi bambini che partiranno da Paldea, insieme ai loro fidi compagni. Ma c'è ancora tempo, dato che il nuovo esordio è previsto soltanto per aprile. Intanto Ash sta facendo il suo ultimo viaggio, incontrando Butterfree e altri vecchi pokémon che ha catturato in passato. Ma qual è l'obiettivo finale di Ash?

Al momento, Ash sta viaggiando senza una meta precisa, e nei nuovi episodi di Pokémon sembra chiaro che per il momento l'allenatore non ha intenzione di avere un piano chiaro in mente. Dopo la vittoria della Lega Pokémon di Galar e l'obiettivo finalmente raggiunto, l'allenatore si sta semplicemente godendo il tempo con i suoi pokémon prima di lasciare la serie, in un viaggio nostalgico che gli riporta alla mente tanti momenti passati.

Pertanto, al momento Ash Ketchum non ha più un obiettivo dichiarato, anche se naturalmente la voglia di migliorarsi è sempre presente. Chissà se il protagonista tornerà in futuro anche nel prossimo anime di Pokémon, magari in versione cresciuta e come insegnante dei nuovi protagonisti.