Pokémon: in arrivo ulteriori informazioni sulla nuova serie animata

La serie animata dei Pokémon è sul punto di salutare Alola e i suoi ambienti tropicali per continuare in una direzione radicalmente opposta. La serie infatti promette di visitare tutte le regioni del franchise e i fan non vedono l'ora di saperne di più.

Grazie ad un tweet di Serebii conosciamo la data in cui verranno rilasciate nuove informazioni sulla serie. Ci viene detto che durante l'episodio di Sole e Luna del 13 Ottobre, ci sarà spazio anche per dei dettagli inediti riguardo al prossimo anime.

Il teaser/trailer che circa una settimana fa l'aveva annunciato ci ha mostrato il prossimo design di Ash, il suo compagno d'avventura Go e un poster con i due personaggi che saltano da una regione all'altra. C'è molto interesse nel capire come il loro viaggio si svilupperà e soprattutto da dove inizierà.

Kanto sembra un'opzione fin troppo battuta, dal momento che anche il ventesimo lungometraggio ha visto Ash ripartire da Pallet Town. Sarebbe una mossa ridondante quindi, e con l'uscita dei nuovi Pokémon Spada e Scudo è facile che si scelga Galar come punto di inizio per questa nuova storia.

Un altro dettaglio che spinge verso questa direzione è dato dal Pokémon del nuovo personaggio Go, che è uno Scorbunny, uno dei tre nuovi starter della regione di Galar. Inoltre l'ipotesi del reboot, seppur molto accreditata, non è stata ancora confermata.



Il design di Ash è molto simile a quello di Sole e Luna, quindi la nuova serie potrebbe anche essere un sequel diretto della saga di Alola, con l'allenatore di Pallet Town che dopo aver vinto la Lega si dirige a Galar, per poi esplorare le altre regioni.

Sono solo ipotesi e ad oggi ci appare difficile immaginare il tutto date le poche informazioni a nostra disposizione, quindi non ci resta che aspettare il 13 Ottobre per sperare di vederci più chiaro.

