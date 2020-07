Pokémon: Rapidash e Cubone diventano un unico Pokémon negli artwork di un fan

Tra i quasi 900 mostriciattoli della serie Pokémon non è certo un compito facile scegliere il proprio compagno di avventure, e molti appassionati del brand creato da Satoshi Tajiri nel 1996 hanno pensato di poter unire alcuni dei loro Pokémon preferiti grazie a delle fusioni.

In rete è possibile trovare numerosi siti dove "assemblare" i propri Pokémon preferiti, in maniera semplice, veloce o anche del tutto randomica, che genera direttamente degli sprite di fusioni mai viste prima nella serie dei videogiochi targati Game Freak.

L'artista conosciuto su Reddit come Ronjaki ha condiviso il post che trovate in fondo alla pagina, mostrando delle fusioni alquanto inquietanti e particolari di determinati Pokémon. Il fan aveva utilizzato uno di quei generatori online per curiosità, e uno di questi ha proposto l'inquietante fusione tra Rapidash e Cubone.

Il "Rapibone" è stato poi realizzato da Ronjaki partendo dallo sprite, così come per le fusioni tra Abra e Nidoran e tra Sceptile e Mandibuzz. Cambiando totalmente colore al manto infuocato di Rapidash, Rapibone appare quasi come se fosse un animale mitologico, con una lunga coda, più simile a quella di un rettile che a quella di un cavallo, e naturalmente ha sul muso il teschio di Cubone, unito al suo unicorno.

