Pokémon, la recensione di un peluche diventa virale: 'Ci ha salvati da un attacco d'ansia'

Pokémon è il franchise più redditizio della storia, e gran parte del suo successo è dovuto al meraviglioso design dei mostriciattoli. Tra i tanti, uno dei preferiti dai fan è senza dubbio lo spettro Gengar, protagonista tra le altre cose di una bellissima recensione scritta da un utente poco tempo fa, dopo averne acquistato un peluche.

Il ragazzo ha commentato nelle sezione apposita del sito ufficiale, giustificando così la sua valutazione da 5/5: "Il peluche mi è stato consegnato poco tempo fa, nello stesso giorno in cui la mia città è stata colpita da uno spaventoso terremoto. In quel momento ero a casa ma sapevo di dover correre in ufficio per controllare alcune cose. Una volta ritornato ho visto mia moglie stringere forte il peluche, sull'orlo di una crisi d'ansia. Il materiale è davvero morbido ed abbracciarlo ti fa sentire bene, e nonostante tutto quello che è successo non si è rovinato nemmeno un po'. Sono felice di averlo acquistato!".

Una recensione che parla da sé, e che è persino stata riportata dal profilo Twitter Pokémon Center e da alcuni media americani. Gli anni passano per tutti, ma è sempre bello vedere che nuove e vecchie generazioni continuano a condividere la passione per i peluches, e per i Pokémon in particolare.

E voi cosa ne pensate? Avete anche voi qualche gadget simile a casa? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di Pokémon poi, sapevate che pochi giorni fa in America è stato confiscato un grosso carico di prodotti contraffatti? Leggete la news in questione e diteci la vostra, e non dimenticatevi che il nuovo anime Pokémon Esplorazioni arriverà presto in Italia!