Pokémon, il regista dell'anime rivela: 'Brock? Rimosso per evitare accuse di razzismo'

Recentemente è spuntata in rete una vecchia intervista a Masamitsu Hidaka, regista e sceneggiatore della prima serie Pokémon, in cui viene rivelata la vera ragione dietro la rimozione di Brock dal gruppo di protagonisti dell'anime. L'intervista risale a più di dieci anni fa ed è stata tradotta dal sito web di Pokébeach.

Durante la chiacchierata con un giornalista giapponese, ad Hidaka è stata domandata la ragione dietro la separazione di Brock dal gruppo di Ash, ai tempi accolta negativamente dal pubblico orientale. In un primo momento il regista ha risposto che il team voleva semplicemente variare un po', e ruotare in continuazione i compagni di squadra del protagonista sembrava una buona idea. Dopo un po', però, Hidaka ha deciso di rispondere sinceramente, svelando la vera ragione dietro la scelta.

A quanto pare, nel periodo in cui il team si accorse della popolarità dell'anime oltreoceano, venne varata la possibilità che Brock potesse essere visto come un personaggio fortemente stereotipato, soprattutto a causa del design dei sui occhi. Per sicurezza lo studio decise di rimuoverlo dopo l'arco narrativo dell'Arcipelago Orange e sostituirlo con un "personaggio alto, bianco e dai tratti anglosassoni", in modo da essere sicuri di non causare offese.

Secondo Hidaka il team voleva evitare un nuovo "caso Jynx", e rimuovere temporaneamente Brock sembrava la soluzione più sicura. Dopo aver visto la reazione del pubblico occidentale, in realtà estremamente favorevole al ritorno del personaggio, il team decise di reinserirlo nuovamente nella squadra per un'altra stagione. Nel caso in cui Brock non fosse state reinserito, Hidaka ha confermato che il team aveva già deciso di coronare il suo sogno d'amore con la Professoressa Ivy.

La serie anime di Pokémon si è ormai conclusa da tempo, ma la nuova stagione è attualmente in corso ed è da poco entrata nell'arco narrativo di Spada & Scudo. Vi ricordiamo che l'anime, Pokémon Esplorazioni, va in onda in Giappone tutti i venerdì ed è trasmesso in Italia da K2.