Pokémon: rilasciata una nuova immagine teaser del nuovo anime

Dopo la vittoria di Ash alla lega di Alola, la serie animata di Pokémon deve guardare avanti, con o senza lo storico allenatore. Il prossimo 29 settembre verrà rivelato da The Pokémon Company il nuovo anime, e nel mentre continua ad uscire del nuovo materiale promozionale.

L'account Twitter di PokeXperto, un insider molto attendibile riguardo al mondo dei mostriciattoli tascabili, ha postato una nuova immagine teaser del prossimo anime di Pokémon. Si tratta di un artwork rappresentante i tre starter di Galar, Grookey, Scorbunny e Sobble, che saranno le opzioni dei nuovi allenatori in Spada e Scudo.

Tuttavia quest'immagine potrebbe darci una conferma importante. Il fatto di mettere i tre starter al centro della campagna promozionale della serie ci spinge a pensare che il focus di partenza della prossima avventura sarà subito Galar, e l'esplorazione delle altre regioni promessa nel teaser avverrà in un secondo momento.

Nonostante quindi la serie si chiamerà soltanto "Pokémon", e sarà forse un reboot, il setting narrativo non ripartirà dalla regione di Kanto ma con tutta probabilità da Galar, che è la soluzione più logica anche per ragioni di marketing data l'uscita delle iterazioni videoludiche a Novembre, proprio ambientate in quella regione.

Resta davvero difficile immaginare come tutte le regioni possano essere gestite, scopriremo tutto il 29 Settembre, al momento dell'annuncio ufficiale. I fan hanno una loro idea di un ipotetico reboot dell'anime. Ricordate il combattimento più brutale dell'intera saga?