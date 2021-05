Pokémon: Riolu e Lucario sono pronti a difendervi in questi splendidi gioielli

Quando si tratta di Pokémon è possibile reperire qualsiasi tipo di merchandise, dai semplici peluche, alle rarissime carte da collezione, fino ai costosissimi gioielli prodotti da U-TREASURE. La nuova collezione lanciata dall'azienda è incentrata su Riolu e Lucario, due dei mostriciattoli più amati dalla community.

Dopo lo splendido gioiello di Mew da oltre 130 euro, U-TREASURE ha alzato ulteriormente l'asticella. Uno dei Pokémon preferiti dal fandom sta per diventare un lussuosissimo anello grazie al rivenditore giapponese.

U-TREASURE ha momentaneamente confermato che la nuova linea Pokémon includerà solamente un nuovo pezzo, che si concentrerà sul piccolo Riolu e sul potente Lucario. Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, l'anello sarà incastonato con una gemma di zaffiro e sarà disponibile in ben tre metalli diversi, oro giallo, oro rosa e platino.

Il metallo più economico sarà venduto al prezzo di 160 dollari, mentre il più costso, quello di platino, avrà un costo di ben 1000 dollari. Dunque, a quanto pare a collaborazione tra U-TREASURE e The Pokémon Company, dunque, procede a gonfie vele. E voi sareste disposti a sborsare tali cifre per tali accessori? Ecco alcuni gioielli per un matrimonio da allenatore Pokémon.

Se invece siete impegnati unicamente con l'anime, la preview dell'episodio 68 di Pokémon Esplorazioni anticipa il ritorno di un leggendario.