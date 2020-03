Pokémon: ripercorriamo il piano più esilarante architettato dal Team Rocket

Il trio composto da Jessy, James e Meowth è stato protagonista della serie animata di Pokémon per più di vent'anni, e ancora oggi continua a tormentare Ash e i suoi compagni d'avventura allo scopo di soddisfare i malefici piani del loro capo, Giovanni.

Nel corso delle varie stagioni, il Team Rocket ha architettato una miriade di strategie - sempre fallimentari - ma la più esilarante è senza dubbio quella messa in scena nella clip condivisa dall'utente Reddit DarkHoundOne.

All'interno del filmato, il trio utilizza un guantone da boxe caricato a molla per attirare l'attenzione di Ash e agguantare repentinamente Pikachu dalla sua spalla. Attraverso uno strumento decisamente più semplice rispetto alle loro successive creazioni, Il Team Rocket è riuscito, anche solo per un attimo, a fregare l'allenatore di Pallet Town e a rubare il loro mostriciattolo più agognato.

La distrazione di Ash è perdonabile, essendo avvenuta in una delle prime stagioni della serie animata, dove non aveva ancora maturato un'idea precisa su chi fosse veramente lo strampalato gruppo che l'avrebbe inseguito per tutte le regioni del mondo Pokémon.

Ancora oggi il Team Rocket non ha abbandonato i suoi tentativi di scippo, e sarà presente anche nel prossimo lungometraggio della serie, "Coco", in uscita nelle sale giapponesi la prossima estate. La nuova pellicola ruoterà intorno al Pokémon misterioso Zarude, rivelato in occasione del Pokémon Day dello scorso 26 Febbraio.

L'episodio 16 dell'anime di Pokémon vede lo spettrale ritorno di una certa creatura. Inoltre, è stata finalmente presentata la famiglia del nuovo protagonista.