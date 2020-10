Pokémon: ripercorriamo la storia del ribelle Charizard di Ash Ketchum

Ash Ketchum ha mostrato le su capacità di allenatore di Pokémon in più di 1000 episodi, e se c'è un mostriciattolo portatile ad essere stato amato quanto Pikachu, è il suo Charizard. Da sempre una delle icone del franchise, l'evoluzione finale di Charmander si è però dimostrata spesso ribelle, non seguendo gli ordini di Ash in diverse occasioni.

L'allenatore di Biancavilla trovò un piccolo Charmander rimasto solo, abbandonato dal suo precedente compagno di avventura, e grazie alla sua determinazione riuscì a conquistare la fiducia del Pokémon e a salvarlo da quell'inutile e infinita attesa, che rischiava di uccidere il piccolo starter di fuoco. Partecipando a numerose battaglie Charmander si è presto evoluto in Charmeleon, e nell'arco di 3 episodi anche in Charizard, dopo aver affrontato direttamente un Aerodactyl che successivamente ha rapito Ash.

Tuttavia Charizard ha anche portato il suo allenatore a perdere molte battaglie, non seguendo le sue indicazioni riguardo le mosse da utilizzare contro gli avversari, e allontanandolo così dalla possibilità di vincere la Lega della regione di Kanto. Nell'episodio 49 della seconda stagione, Ash deve affrontare un Poliwrath, e manda in campo Charizard nella speranza che questo usi le mosse di tipo volante, ma il drago preferisce fare affidamento sul fuoco. Il problema vero però si crea quando Poliwrath congela Charizard, facendo quasi estinguere la fiamma alla fine della coda, cosa che ucciderebbe all'istante il pokémon.

Passando tutta la notte attorno a dei falò, e a cercare di far sciogliere il ghiaccio, Ash riesce a salvare Charizard, che finalmente riconosce al suo allenatore il rispetto che merita. Durante il viaggio nella regione di Johto lo starter si dimostra fedele e ancora più forte. Tuttavia quando raggiungo la Valle dei Draghi, Ash vede quanto i Charizard riescano a crescere bene in quel luogo, e prende una decisione molto importante, lasciando lì il suo prezioso amico.

Questo ci porta velocemente nella regione di Unima, dove Charizard, ora molto più forte, torna ufficialmente a far parte della squadra di Ash, giusto in tempo per affrontare il Team Plasma. Ash deciderà poi di lasciare Charizard al laboratorio di Oak, con gli altri pokémon, e nonostante non sia tornato nella regione di Kalos, con le due mega evoluzioni, e non sia ancora apparso in Pokémon Esplorazioni, possiamo aspettarci un suo ritorno al fianco di Ash in futuro.

Ricordiamo che il regista dell'anime ha rivelato che Brock era stato escluso per accuse di razzismo, e vi lasciamo agli incredibili eventi degli ultimi episodi di Pokémon Esplorazioni.