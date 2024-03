Pokémon: il ritorno di Ash Ketchum? Non è nei piani di The Pokémon Company

Il debutto di Orizzonti: Pokémon oltre i confini giapponesi ha riportato sotto l’attenzione dei fan l’assenza di Ash Ketchum nell’anime. Il leggendario allenatore, diventato il migliore al mondo dopo un impegnativo torneo, sembra infatti essere scomparso dalla storia, e The Pokémon Company non ha ancora definito dei piani piani per il suo ritorno.

La conferma è emersa dalla recente intervista di Variety a Andy Gose, senior director della produzione mediatica di The Pokémon Company International, e Taito Okiura, vicepresidente del marketing. Durante l’incontro, organizzato per parlare dell’uscita di Orizzonti Pokémon nell’America del Nord, le due figure chiave dell’azienda hanno infatti rivelato di volersi concentrare principalmente sul raccontare il viaggio Liko e Roy, piuttosto che volgere uno sguardo al passato.

“Gli abbiamo detto addio. Ash è ancora nel mondo. Tutto è possibile, immagino. Nel mondo dei Pokémon c’è un ampio spettro di possibilità”, ha così commentato Gose prima d lasciare la parola a Okiura, il quale è stato decisamente più concreto e diretto. Per ora, almeno nella sua visione, è meglio se i fan vengano lasciati liberi di immaginare da soli il prosieguo dell’avventura di Ash e Pikachu. “Per ora preferiamo dedicarci alla storia di Liko e Roy. Orizzonti sancisce un nuovo inizio”.

In sostanza, sembra che The Pokémon Company non abbia ancora pensato ad un ritorno di Ash Ketchum sugli schermi. Dopotutto il finale della sua avventura ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte degli storici fan della serie, e molti lo reputano un finale definitivo e riuscito per il suo percorso. Infine, vi lasciamo ad un riassunto del Pokémon Presents tenutosi a fine febbraio 2024, e ad una folle teoria su Voltorb e Haunter. Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Ash nell’anime? Fatecelo sapere nei commenti.

