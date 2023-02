Pokémon: il ritorno della Squadra Squirtle nella nuova preview dell'anime

Pokémon sta per dire addio al suo storico protagonista, Ash Ketchum, e nel corso del suo ultimi viaggio, il giovane allenatore ha ritrovato due storici compagni d’avventura: Misty e Brock. Il trio originario dell’anime è finalmente riunito, ma le sorprese, e i ritorni non sono finiti. In Aim to be a Pokémon Master tornerà anche la Squirtle Squad.

Già in passato era stato anticipato il ritorno in scena dei simpatici Squirtle, ancora oggi ricordati con affetto dai fan della prima ora, e protagonisti di numerosi meme sui social, e l’ultima preview del nuovo episodio della speciale serie dedicata ad Ash li ha mostrati in azione. Nel post pubblicato dalla pagina ufficiale della serie anime, riportato in calce, si possono vedere le cinque piccole tartarughine intervenire in una strana competizione, presentata dal Team Rocket, per poi salvare la situazione spegnendo un terribile incendio.

Intitolato “Brucia! La brigata del fuoco degli Squirtle”, l’episodio porta Ash, Misty, Brock e i loro Pokémon in un piccolo villaggio, dove diverse persone si sono radunate per assistere proprio alle gesta della brigata formata dagli Squirtle, uno dei quali ha viaggiato in passato col protagonista. Diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi di Pokémon: Aim to be a Pokémon Master, e ad una splendida figure di PC House che celebra la vittoria di Ash alla World Coronation Series.