Pokemon: rivelati i primi dettagli riguardo l'opening della nuova serie

Abbiamo recentemente visto il teaser di due nuovi personaggi della serie sui Pokemon, ora invece possiamo scoprire qualche informazione in più sulla prossima sigla di apertura dello show, grazie a questo tweet condiviso dall'account ufficiale.

Si sa che per molti appassionati di anime una opening azzeccata è un must have per un'opera di successo, inoltre quando parliamo di titoli famosi come quelli dedicati ai sempre celebri mostriciattoli ecco che le responsabilità aumentano a dismisura. Scopriamo quindi che ad occuparsi di comporre e registrare la canzone saranno Soraru e Mafumafu, duo famoso per la loro presenza su internet e per i numerosi brani presenti sui rispettivi canali Youtube. Per l'occasione avranno il nome di "After The Rain" e oltre a scrivere la nuova sigla di apertura si occuperanno anche della produzione e del mixing.

Come saprete sicuramente la prossima serie animata con protagonista Ash andrà in onda in Giappone a partire dal prossimo 17 novembre, in concomitanza con l'uscita di Pokemon Spada e Scudo, nuovi videogiochi della saga disponibili su Nintendo Switch. Inoltre è stato annunciato che dopo più di venti anni di serializzazione il manga sui Pokemon di Kosaku Anakubo si concluderà con il prossimo numero, mettendo la parola fine alle vicende del celebre allenatore Red e del suo compagno insperabile Clefairy.