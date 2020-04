Pokémon: rivelato il titolo in lingua inglese della nuova serie animata

Fino a questo momento le informazioni inerenti alla nuova serie animata di Pokémon hanno riguardato il solo Giappone, mentre per quanto riguarda il suo arrivo in occidente non abbiamo ricevuto alcuna novità, almeno fino ad ora.

Nelle ultime ore, un report della pagina Twitter BulbaNewsNow ha rivelato la denominazione ufficiale della serie in lingua inglese, Pokémon Journeys: The Series. Le ultime avventure di Ash costituiscono la ventitreesima stagione della serie.

Nel Sol Levante, invece, è stato scelto un nome che richiama la serie del 1999, semplicemente Pocket Monster. Tuttavia la traduzione inglese si addice perfettamente al tema del viaggio, un aspetto fondamentale dell'ultima stagione dei Pokémon. La narrazione, infatti, non si focalizza su un'unica regione del mondo Pokémon, come accadeva precedentemente, ma proietta i nostri protagonisti in una continua esplorazione alla ricerca dei Pokémon più rari e delle sfide più ardite.

Sfortunatamente, le peregrinazioni di Ash e Go potrebbero presto interrompersi. la doppiatrice di Ash Ketchum, Rica Matsumoto, ha affermato che nelle prossime settimane non ha in programma alcuna registrazione vocale. Una circostanza piuttosto inusuale per un anime a cadenza settimanale come Pokémon.

Per ora non sono arrivate delle comunicazioni ufficiali a conferma della sospensione della serie. A questo proposito, la serie animata di ONE PIECE - anch'essa settimanale - sarà presto interrotta.

La preview dell'episodio 122 di Pokémon anticipa uno struggente addio. Preparatevi a passare dei guai, il Team Rocket sta tornando.