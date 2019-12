Pokémon: riviviamo il momento strappalacrime dell'ultimo episodio

L'anime dei Pokémon - sin dai primissimi episodi - ha messo in scena dei momenti particolarmente forti dal punto di vista emotivo, e la nuova serie dei mostriciattoli tascabili continua questa tradizione, mostrando già alla quarta puntata una scena strappalacrime.

L'ultimo episodio, infatti, introduce agli spettatori un nuovo Pokémon di ottava generazione - Scorbunny - il quale stringe immediatamente un legame di amicizia con Go, chiedendogli di entrare a far parte della sua squadra per accompagnarlo nel suo viaggio alla caccia di creature misteriose.

Scorbunny ci è stato presentato come un Pokémon abbandonato, che per necessità si è unito a una banda di Nickit allo scopo di trovare finalmente degli amici. Ma dopo aver incontrato Go, simpatizza immediatamente con lui, e decide perfino di inseguirlo su un treno per destare la sua attenzione.

Ash e Go non notano la presenza del Pokémon, costringendo Scorbunny a uscire tempestivamente dal treno per raggiungere la Wild Area, la zona in cui si erano diretti i nostri protagonisti. Una volta localizzati, Scorbunny chiede a Go di diventare il suo primo Pokémon ma la sua risposta è inizialmente negativa - provocandogli una reazione di estremo sconforto che lo spinge perfino alle lacrime.

Go rifiuta la sua richiesta perché voleva che il suo primo Pokémon in assoluto fosse Mew, ma fortunatamente alla fine dell'episodio si rende conto di aver sbagliato e decide di portare con sé il tenero Scorbunny.

Potete vedere la scena grazie al post di Twitter in calce all'articolo, che ha ricevuto più di 123 mila commenti e una miriade di reazioni dalla community.

Nel quinto episodio della serie arriveranno le trasformazioni Dynamax.