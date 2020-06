Pokémon: Rosso è il protagonista di un action figure pazzesca da oltre 560 euro

Rosso è uno dei personaggi più iconici del franchise dei Pokémon, non soltanto poiché uno dei boss più difficili da affrontare in "Oro, Argento e Cristallo", ma anche perché la sua controparte nell'anime risponde al personaggio di Ash Ketchum. Ad oggi, il personaggio resta un simbolo del brand insieme ai suoi tre mostriciattoli iconici.

Rosso, infatti, era il nome originariamente previsto per il protagonista nella controparte videoludica del franchise, nonostante venne in seguito cambiato in occasione della seconda generazione, motivo per cui il suo personaggio corrisponde esattamente ad Ash Ketcuhum. Ma a proposito del celebre protagonista, ricordate questa vecchia promessa del regista dell'anime in merito al padre di Ash?

Ad ogni modo, il personaggio di Rosso è spesso accompagnato oltre che da Pikachu dalle evoluzioni finali dei Pokémon mascotte della prima generazione, Charizard, Blastoise, Venusaur. Ed è proprio a loro che Sculpting Soul Studio ha voluto dedicare una figure mozzafiato, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il modellino in scala 1:9 proposto dalla compagnia è alto ben 69 cm ed è già preordinabile sul sito ufficiale alla cifra di 566 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Il rilascio, invece, è atteso per l'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace?