Pokémon: Rubino e il suo team in una fantastica statua da collezione targata AM Studio

Ash Ketchum merita il ruolo di protagonista di Pokémon quando si tratta dell'anime, ma nei manga dell’immaginario dei in cui agiscono i mostriciattoli tascabili sono molti i personaggi principali. Rubino, ad esempio, è uno dei rappresentanti dell’avventura nella regione di Hoenn, ed è stato immortalato in una nuova statua da collezione.

Per ripercorrere in parte la straordinaria avventura vissuta da Rubino nei giochi, e nel manga Pokémon Adventures, gli artisti di AM Studio hanno realizzato la statua che potete vedere nel post in fondo alla pagina. Al centro della statua si nota il giovane allenatore mentre si lancia all’attacco rimanendo in equilibrio sopra al suo fedele Swampert, ultima forma dello starter di tipo acqua Mudkip.

Al loro fianco però si trovano tutti gli altri compagni Pokémon che hanno in qualche modo segnato il percorso e la carriera di Rubino. Dall’elegante Milotic che avvolge tutti con le sue onde, al possente Mightyena, fino addirittura al piccolo misterioso Celebi e al gigantesco Groudon, leggendario di terza generazione, sono tutti pronti alla battaglia.

Alta 42 centimetri, la statua arriverà sul mercato nella seconda metà del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 485 euro. Ricordiamo che è stato pubblicato un cortometraggio speciale su Cubone, e vi lasciamo alle ultime indiscrezioni sulla data d’uscita dell’anime Pokémon Orizzonti in Italia. Fateci sapere cosa ne pensate di questa statua celebrativa del percorso di Rubino nel manga di Pokémon lasciando un commento qui sotto.