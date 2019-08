Pokémon, rumor parlano di una nuova serie in arrivo il prossimo mese

Con mille episodi alle spalle, il franchise dei Pokémon è ciò che c'è più di longevo, con una grandissima storia di animazione alle spalle e di un medium ormai radicalmente inserito nell'adolescenza di ciascuno di noi. La fortuna di quest'opera, infatti, è seguito del grande sogno che accompagna ogni ragazzo e ragazza, ovvero diventare un allenatore.

La prima serie dei Pokémon, che ha recentemente debuttato su Netflix, è oggetto di una delle avventure più divertenti del brand, con una grande amicizia che ha fatto da perno in tutto ciò che conosciamo ora del franchise. Per questo motivo, le voci di corridoio che parlano di una nuova serie in dirittura d'arrivo hanno fatto molto scalpore. Stando infatti alle informazioni di Pokefans_Taiwan qualcosa di grosso si sta per muovere in questo senso, con una nuova serie televisiva che dovrebbe debuttare durante il mese di settembre.

Stando ai leak, inoltre, veniamo a conoscenza di un altro curioso particolare, ovvero che l'anime in questione potrebbe essere direttamente un remake, forse e probabilmente di una delle prime storie della mitica saga. In calce alla notizia è possibile ammirare alcuni character design, anche se l'appuntamento pare fissato al 29 settembre. Staremo a vedere, dunque, cosa uscirà dal magico cappello dei Pokémon questa volta, con un nuovo progetto animato che dovrebbe accompagnare la corsa di Sun and Moon attualmente in serializzazione.

Ovviamente, vi terremo aggiornati in caso di novità. E voi, cosa ne pensate di questo particolare e speciale rumor?