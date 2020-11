Pokémon: un sacco a pelo a forma di Metapod ottimo per oziare

Nel negozio online di Premium Bandai è possibile trovare un nuovo articolo che colpirà il cuore di molti appassionati del frachise Pokémon, si tratta di un sacco a pelo dalla forma di Metapod. Andiamo insieme a vederlo.

I fan di lunga data dei mostriciattoli tascabili non potranno non ricordare Metapod il Pokémon bozzolo di tipo coleottero che, in uno dei primi episodi della serie animata, prese parte ad un combattimento potenzialmente interminabile contro un proprio simile. Il pokémon in questione infatti è in grado di usare quasi esclusivamente la mossa Rafforzatore che non causa danni all'avversario portando il combattimento ad uno stallo. Ebbene il mostriciattolo in questione è ora reso nuovamente protagonista nel design di questo sacco a pelo distribuito da Bandai.

Il prodotto dal nome "Metapod dal quale sicuramente non vuoi uscire", seguendo i lineamenti del Pokémon è di forma triangolare rendendolo poco pratico per una dormita, ma conferendogli una funzionalità unica: esso è infatti disegnato apposta per oziare. Non possiede alcuna apertura per braccia o gambe, né alcun tipo di caratteristica che faciliti l'utilizzo di apparecchiature quali smartphone o controller, rendendolo una sacca nella quale si può restare seduti semplicemente senza fare altro.

Dalle immagini promozionali riportate in fondo all'articolo possiamo vedere un impiegato giapponese entrare nel sacco a pelo e semplicemente rimanerci dentro senza fare nulla, questo fa ipotizzare che la sacca sia stata creata appositamente per far prendere una pausa dal duro lavoro.

Cosa ne pensate di questo prodotto? Lo vorreste? Pensate poi di essere in grado di uscirne fuori nonostante il nome che gli è stato dato? Fatecelo sapere nei commenti.

Il franchise dei mostriciattoli tascabili è, tra gli altri, quello che frutta il maggior ricavo e tra le nostre pagine abbiamo parlato dei più disparati prodotti tra cui le carte Pokémon più costose al mondo ed un salvadanaio dedicato al Pokémon Eevee.