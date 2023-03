Pokémon: ultimo saluto ai mostriciattoli che hanno fatto parte del Team Rocket

Il viaggio di Ash, sviluppatosi nel corso di 25 anni, sta per concludersi con gli ultimi episodi di Pokémon: Aim to be a Pokémon Master. L’addio al giovane allenatore di Biancavilla corrisponde anche all’ultimo saluto al Team Rocket, il gruppo composto da Jessie, James e Meowth, da sempre intenzionati a rubare il prezioso Pikachu del protagonista.

Nel corso delle ultime stagioni il trio del Team Rocket ha ricoperto un ruolo marginale, dando molto più spazio ai viaggi, alle ricerche, e alle sfide affrontate da Ash Ketchum, e in Pokémon: Esplorazioni, anche dal co-protagonista Goh. Le rapide sequenze in cui apparivano però venivano comunque apprezzate dai fan storici della serie, ma sembra essere arrivato anche per loro il momento di abbandonare l’anime.

Nell’episodio più recente di Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master è stato inserito un tributo non solo a Jessie, James, Meowth e Wobbufett, ma anche a tutti gli altri mostriciattoli che hanno fatto parte del gruppo nel corso delle numerose stagioni dell’anime, e in tutte le regioni finora esplorate del vasto universo Pokémon. Dagli indimenticabili Weezing e Arbok, fino a Mimikyu, passando anche per il simpatico Cacnea, il video rappresenta un nostalgico omaggio alla storia del Team Rocket.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo particolare addio al Team Rocket nei commenti. Per concludere, ricordiamo che uno dei producer della serie ha rivelato il vero significato di Pokémon: Aim to be a Pokémon Master, e vi lasciamo a tutti i Pokémon catturati da Jessie e James nella serie.