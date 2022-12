Pokémon: tutto quello che sappiamo sui due protagonisti della nuova serie

Pokémon: Esplorazioni ha rappresentato l’ultima tappa del lungo percorso di Ash Ketchum in qualità di allenatore. Il protagonista, infatti, dopo aver ottenuto il titolo di campione del mondo, sta per dire addio alla serie, e lasciare spazio ai due giovani allenatori che saranno protagonisti nella prossima serie: Liko e Roy.

Nel 2023 l’anime di Pokémon si sposterà nella regione di Paldea, dove sono ambientati i videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, e ad accompagnare gli spettatori nell’esplorazione saranno Loki e Roy, al fianco dei loro fedeli compagni Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i tre starter della nona generazione. Attualmente non sono ancora stati diffusi i corrispettivi dei nomi dei due allenatori, considerando le modifiche che vengono sempre fatto quando si tratta di adattamenti al di fuori del Giappone.

Tuttavia, anche in base alle teorie nate all’interno della community, possiamo suppore che questi due allenatori saranno in qualche modo legati a personaggi già conosciuti all’interno della serie, e magari avremo l’opportunità di rivedere volti conosciuti. Per ora l’unica informazione realmente concreta è che Liko e Roy incoceranno le loro strade con un Rayquaza shiny, uno dei Pokémon del trio meteo introdotti in Pokémon Rubino e Zaffiro, e ispirato alla figura mitologia ebraica dello Ziz, ovvero signore dei cieli contrapposto al Leviatano, rappresentato da Kyogre, e dal Behemoth, vale a dire Groudon nell’universo Pokémon.

Per concludere, ricordiamo che secondo una stravagante teoria dei fan Liko sarebbe la figlia di Ash e Serena, e vi lasciamo alle parole della doppiatrice americana di Ash dopo l’addio.