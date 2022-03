Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto: arriverà anche l'anime? E quando?

Per celebrare l'ingresso nella nuova generazione di pokémon, nel finale del 2019 fu trasmesso l'anime Pokémon: Esplorazioni, dove Ash e Pikachu ricominciavano il loro viaggio da zero con un altro compagno, il giovanissimo Goh, un allenatore alle prime armi. A circa due anni e mezzo di distanza, potrebbe essere giunto il momento dei saluti.

In un evento di febbraio, è stato annunciato che GameFreak si sarebbe occupata di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, segnando così l'ingresso nella nona generazione di queste creature tascabili. Essendo l'anime anche promozionale dei videogiochi, è da aspettarsi anche un passaggio di Ash Ketchum alla nuova regione e ai nuovi mostri catturabili.

Pokémon Scarlatto e Violetto sarà certamente trasformata in un anime. Quando arriverà questa nuova stagione? Per quanto riguarda Pokémon Esplorazioni, che ha dato una svolta al tipo di viaggio dei protagonisti, questo è partito pressoché in contemporanea con la pubblicazione di Pokémon Scudo e Spada. Lo stesso vale per l'anime e i videogiochi di Pokémon Sole e Luna, entrambi distribuiti nella stessa settimana a novembre 2016. Andando a ritroso si nota sempre poca discrepanza tra la distribuzione dei videogiochi e la trasmissione dell'anime di riferimento.

Pertanto l'anime di Pokémon Scarlatto e Violetto arriverà anch'esso a fine 2022, in prossimità dei videogiochi, a meno di sorprese e formule diverse.