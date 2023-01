Pokémon Scarlatto e Violetto, arriva il set promo con un maestoso Klawf per protagonista

Con l'arrivo dell'espansione del TCG Pokémon di Scarlatto e Violetto fissato per il 31 marzo, The Pokémon Company e Game Freak hanno iniziato a svelare le carte che comporranno il prossimo set principale del gioco di carte collezionabili. Nelle scorse ore, per esempio, sono comparse online le carte del set promo dei Gym Stores in Giappone.

Il set promo di Scarlatto e Violetto, la cui uscita è per ora limitata ai Gym Store Pokémon giapponesi, ovvero ai negozi ufficiali dell'OCG nel Sol Levante, comprende otto carte diverse, di cui sei Pokémon e due carte di supporto. Tra i Pokémon scelti da TPCi per il lancio promozionale della nona generazione dell'OCG troviamo Houndstone, Mareep e Growlithe.

Il Pokémon protagonista del mini-set è però Klawf, che sarà pubblicato in una bellissima versione EX da 220 Punti Vita e con un attacco che, a seconda del lancio di una moneta, può infliggere da 100 a 180 danni in un solo colpo. Anche l'abilità del Pokémon è piuttosto interessante, permettendo di scartare energie dai Pokémon avversari dopo aver subito un attacco.

Altra foil sarà invece dedicata a Pepe, comprimario con cui abbiamo già condiviso la nostra avventura a Paldea nel videogioco di Pokémon Scarlatto e Violetto. Sfortunatamente, per ora non abbiamo ancora alcuna traduzione del testo della carta. Abbiamo invece una versione italiana della carta dedicata a Brassius, capopalestra di Los Tazones, che vi permette di rimescolare le carte presenti nella vostra mano e di pescarne un numero uguale più una aggiuntiva.

Potete comunque dare un'occhiata alla cardlist completa del mini-set promozionale nella galleria in calce a questa notizia. Inoltre, The Pokémon Company ha svelato anche le carte Art Rare del set Scarlatto e Violetto, tra cui figurano alcune tra le illustrazioni più interessanti mai realizzate nella storia del TCG Pokémon.