Pokémon Scarlatto e Violetto, svelate le prime carte del nuovo set: c'è anche Gardevoir!

Neanche il tempo di ammirare le nuove carte del set Pokémon Scarlatto e Violetto: Triplet Beat, (quasi) interamente dedicato agli starter di Paldea, che TPCi ci permette di dare una prima occhiata ad altre cinque carte del set base di Scarlatto e Violetto, in arrivo il 31 marzo in tutte le edicole. Tra queste abbiamo Klefki, Dolliv e Gardevoir EX.



In totale, le carte presentate dalla divisione italiana di The Pokémon Company sono cinque, ovvero Klefki, Annihilape, Dolliv, Magnezone EX e Gardevoir EX. Klefki è l'unica carta non-EX e non dedicata ad un Pokémon di nuova generazione a comparire nella preview di TPCi Italia: il mostriciattolo è stato realizzato dall'artista GOSSAN, e vanta la particolare abilità Blocco Birichino, per la quale tutte le abilità dei Pokémon base avversari in gioco vengono bloccate finché Klefki è in posizione attiva.



Annihilape è stato realizzato da Anesaki Dynamic, ed ha un'illustrazione tanto minacciosa quanto il suo attacco più potente, "Pugno Dinamite", che infligge ben 170 danni ad un avversario, insieme però a 50 danni ad Annihilape stesso, il quale tuttavia ha un valore di PS pari a 140. Completa la carta l'attacco "Pugno Furibondo", con il quale il Pokémon infligge 70 danni ad un avversario per ogni carta premio presa nel corso della partita.



La bellissima illustrazione di Dolliv è invece opera di Oswald Kato, che ritrae il Pokémon mentre raccoglie le olive, in quello che The Pokémon Company definisce "uno spaccato bucolico tanto luminoso quanto accogliente, capace di farci apprezzare la vita di tutti i giorni di un Pokémon sempre allegro e disponibile come lo è Dolliv". Sfortunatamente, la carta non sembra avere delle capacità offensive degne di nota, poiché il suo attacco "Sberla" infligge solo 20 danni, mentre "Applicolio" ne causa 40, ma può anche invalidare un attacco nemico con il lancio di una moneta.



Per quanto riguarda i Pokémon EX, Magnezone EX è un mostro da 330 PS, con un'illustrazione che rende giustizia alle mastodontiche dimensioni del Pokémon una volta che entra nel terreno i gioco. L'artwork è stato realizzato da Hncl, e si combina ai due attacchi Sgretolenergia, che infligge 50 danni ad un avversario per ogni Carta Energia che questi ha assegnata, e Lancimpulso, che invece colpisce l'avversario per 220 PS e Magnezone per altri 30.



Infine, Gardevoir è stata immortalata da Jiro Sasumo, che mostra l'amatissimo Pokémon mentre aiuta una donna a realizzare una coperta all'uncinetto: spiega infatti TPCi che "i legami con i Pokémon possono durare per tutta la vita, come nel caso dell'amicizia tra una donna e il suo compagno Pokémon, Gardevoir". Il Pokémon ha inoltre l'abilità Psicoabbraccio, che permette di assegnare un'energia base dalla pila degli scarti (e due segnalini danno) su un altro mostriciattolo ad ogni turno.

Vi ricordiamo che queste carte, insieme ad altre 200 circa, saranno tutte disponibili nel set base di Pokémon Scarlatto e Violetto, in arrivo il 31 marzo 2023 nelle edicole e nei negozi specializzati.