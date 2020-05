Pokémon: una scena tra Ash e Misty fece arrabbiare terribilmente l'autore dell'anime

Negli ultimi giorni stanno venendo a galla diversi retroscena riguardo allo storico sceneggiatore della serie animata dei Pokémon, Takeshi Shudo. Prima della sua dipartita, nel 2010, l'autore condivise una serie di post nei quali raccontava della sua esperienza come autore dell'anime e dei primi lungometraggi del franchise.

Grazie all'intervento dell'utente Twitter Dr.Lava, che ha tradotto le dichiarazioni di Shudo, veniamo a conoscenza di alcuni dietro le quinte decisamente interessanti. Nello specifico, Shudo racconta che nel periodo di produzione del secondo film dei mostriciattoli tascabili, La Forza di Uno, la scena iniziale in cui Misty salva Ash dall'annegamento non gli era andata assolutamente a genio.

C'erano diversi fattori in gioco, ma il motivo essenziale era la necessità di inserire una sequenza che dovesse far piangere i fan a tutti i costi:

"Il primo commento che ho ascoltato durante la riunione mi ha sorpreso. 'Qual è la scena che dovrebbe farti piangere'? Cosa? Non ho mai avuto intenzione di includere una scena simile".

Successivamente fornisce una spiegazione più profonda di questa circostanza, attingendo anche ai suoi trascorsi da sceneggiatore:

"Sin da quando ero giovane, ho cercato di non scrivere sceneggiature che costringessero al pianto le persone. Se qualcuno piange a causa della mia sceneggiatura, non sono le mie lacrime - le lacrime appartengono a quel singolo spettatore. Questo tipo di emozioni sono il loro "tesoro".

Se uno scrittore pianificando 'dove farli piangere', 'dove farli ridere', 'dove inserire il colpo di scena', significa che lo scrittore sta guidando ogni emozione del pubblico. Dovrebbero piangere quando hanno voglia di piangere, ridere quando hanno voglia di ridere, e se il film è noioso, annoiarsi e uscire dal cinema".

